ضبط عدد 8 محلات تجارية بمخالفة الفتح بعد المواعيد المقررة بالدقي

استمرت حملات حي الدقي بمحافظة الجيزة، لرفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام ؛ وذلك برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، وبمشاركة غطاء امني بقياده، والمقدم محمود العجيزي رئيس مكتب مرافق الدقي، ومباحث شرطه المرافق، وذلك لضبط الشارع وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وتمكنت الحملة من ضبط عدد 8 محلات تجارية بمخالفة الفتح بعد المواعيد المقرره وتحرير محاضر للمخالفين، وشلمت الحملة عدد من الشوارع " شارع الدقي وامتداد محي الدين والتحرير وميدان المساحه وشارع جهينه وميدان الدقي وشارع سليمان جوهر "، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

واسفرت الحملة من رفع عدد 633 حالة اشغال متنوعة من الكافيهات والاكشاك والباعه الجائلين كما تم تحرير عدد 16 محضر اشغال للطريق العام لتيسير حركه المشاه والمرور وللمحافظه علي النظام والانضباط.

حيث شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للشارع بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة ورصد مخالفات المحال والمقاهى ورفع الإشغالات ومنع التعديات.





،حيث شدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.