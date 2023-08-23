ads
الأربعاء 23 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابات بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات بين فلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في نابلس

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق، مساء الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة، شمال غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن المواطنين الفلسطينيين تصدوا لهجوم شنه مستوطنون على القرية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، بأن مواطنا على الأقل أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما سجّلت 30 حالة اختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في القرية.

فلسطين قوات الاحتلال فصابات مواجهات بين الفلسطينين وقوات الاحتلال