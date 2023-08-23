مصرع طالب سقط من شرفة منزله في الدقهلية

لقى طالب بالصف الثالث الثانوي مصرعه وذلك بعد سقوطه من شرفة منزله بشارع العراقي بمدينة طلخا وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الطوارئ الجامعى.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، بسقوط شخص من شرفة منزلة بمنطقة شارع العراقي بنطاق المركز ومصرعه في الحال.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث وبالفحص تبين ان الطالب سقط من شرفة منزله بعد ان انزلقت قدماه وسقط في الشارع من الطابق الخامس ولقى مصرعه.

بسؤال اهلية الطالب المتوفي أيدوا سقوط الطالب ولم يتهموا احد بالتسبب في وفاته.

جرى نقل جثمان المتوفي لمستشفى الطوارئ الجامعي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.