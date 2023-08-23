بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة المغربية أمس الثلاثاء، على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.67 %، عند 11.891،6 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.79 % ليستقر عند 962،54 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.57 % بمجموع 890،85 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.77 % بمجموع 10.957،89 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 67 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 615 مليار درهم مغربي.