المبادرات الصحية «طفرة نوعية» في الارتقاء بصحة المصريين.. أطباء: تُعد استثمارًا فى المستقبل.. وتؤدى إلى زيادة الإنتاجية.. «خورشيد»: الخدمات أصبحت أقرب للمواطنين من أى وقت مضى

أشاد العديد من الأطباء بجهود الدولة في الاستثمار في صحة المواطنين، وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية، وكذلك حملة "١٠٠ مليون صحة" والتي تأتي استكمالًا لجهود الارتقاء بصحة المصريين.

طفرة نوعية

وفى هذا الشأن، قال الدكتور مجدى بدران، أستاذ المناعة والحساسية، إن حملة ١٠٠ يوم صحة تعد استمرارا لجهود حثيثة بذلتها الدولة المصرية فى مجال الصحة العامة للمواطنين والتى بدأت بمبادرة ١٠٠ مليون صحة، وتواصلت بالعديد من المبادرات المتخصصة لطلاب المدارس والمرأة المصرية وغيرها، وتلك المبادرات أحدثت طفرة فى الارتقاء بصحة المصريين.

وأضاف بدران فى تصريحاته لـ«البوابة» أن المبادرات الصحية المتواصلة مبتكرة وذات أهمية بالغة، وتكشف عن إدراك القيادة السياسية فى مصر والحكومة لأهمية الاهتمام بالصحة والتى تعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، وتشكل استثمارا فى المستقبل.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن توفير خدمات صحية على أعلى مستوى يجعل من المواطنين عناصر منتجة تدفع عجلة الإنتاج وتتحول إلى كوادر وعناصر بشرية تدعم سوق العمل وبالتالى زيادة الإنتاجية والعودة بالنفع على الاقتصاد القومى.

من جهته، أكد الدكتور محمد خورشيد، استشارى الجهاز الهضمى، إن الهدف من حملة ١٠٠ يوم صحة هو تقريب الخدمات الصحية بالإضافة إلى أنها تخدم جميع القطاعات الصحية فهمى تقدم جميع الخدمات التى قدمتها سابقا ١٤ مبادرة رئاسية على مدار السنوات الماضية.

وأضاف خورشيد، فى تصريحاته لـ«البوابة» أن الخدمات أصبحت أقرب للمواطنين من أى وقت مضى، ولم يعد يقتصر تقديم الخدمات الصحية على ٥ آلاف وحدة صحية أو ٧٠٠ مستشفى على مستوى الجمهورية، بل إن السيارات الطبية المجهزة التابعة لحملة ١٠٠ يوم صحة لا تخلو منها أى مدينة أو قرية بشكل دورى، جنبا إلى جنب مع حملات التوعية اليومية.

وتابع: «حملات التوعية التى استفاد منها نحو ٤٧ ألف مواطن حتى الآن من خلال الحملة، تشكل ركنا مهما فى التوعية من الأمراض والإجراءات الوقائية ضد الأمراض والأوبئة، هناك إقبال كبير على العيادات المتنقلة لوزارة الصحة التابعة لحملة ١٠٠ مليون صحة والتى تقدم خدمات الكشف والأشعة والتحاليل الطبية».

أما الدكتور أشرف عقبة، استشارى الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، فقال إن إطلاق حملة ١٠٠ مليون صحة تعد أفضل استمرار للمبادرات الصحية التى أطلقتها مصر على مدار السنوات الماضية.

وأضاف عقبة أن الحملة لها دور بارز فى الاكتشاف المبكر للأمراض وهى نقطة غاية فى الأهمية نظرا لأن التشخيص المبكر للأمراض يسهم بقوة فى العلاج من الأمراض على اختلاف أنواعها، والتقليل من المضاعفات والوقاية من المشكلات التى تترتب على اكتشاف المرض متأخرا والتى تؤثر على خطة العلاج.

وتابع: «تنوع التخصصات التى تشملها الحملة جعلتها تغطى قطاعا كبيرا من المواطنين، حيث شملت الأطفال والكشف عن السمع والبصر والسمنة والتقزم، وكذلك البرامج الصحية الخاصة بصحة المرأة، وغيرها من التخصصات التى تشملها الحملة».