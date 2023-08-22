ads
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لاعب سلة الزمالك ينضم لقائمة المنتخب استعدادًا للمونديال

خالد عبدالناصر
خالد عبدالناصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استدعى روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة السلة، خالد عبدالناصر لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك للمشاركة في بطولة كأس العالم بعد استبعاد أحمد خلف لاعب الاتحاد السكندري، ليكون خالد عبدالناصر هو ثاني اللاعبين المنضمين لصفوف فراعنة السلة بعد انضمام عمر هشام في القائمة الأولى. 

وتقام بطولة كأس العالم في الفترة من 25 أغسطس الحالي حتى 10 سبتمبر المقبل في الفلبين واليابان وإندونيسيا. 

ويقود فريق كرة السلة بنادي الزمالك: أحمد مرعي مديرًا فنيًا، وياسر عبدالوهاب مدربًا عامًا، وسمير جودة مدربًا مساعدًا، وإسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال ومصطفى محسن مديرًا إداريًا، ورامي العايدي إداريًا.

روي رانا منتخب مصر الأول لكرة السلة خالد عبدالناصر عمر هشام