الثانوية العامة "دور ثان"| غدًا.. امتحاني الفيزياء والتاريخ

يؤدي غدًا الأربعاء الموافق 23 أغسطس، طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم ، ورياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة الفيزياء، ويواجه طلاب الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة التاريخ.

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحانى "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)".



وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية اليوم امتحان الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة "الاقتصاد" فترة أولى، أما في الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة الإحصاء. بإجمالي عدد (20983) طالب/ وطالبة أمام (277) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثانى فى مادة " مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) للشعبة العلمية علوم بعدد (2) طالب/طالبة، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) للشعبة العلمية رياضيات" بعدد (1) طالب/طالبة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالتي غش الكتروني، بمحافظتي الجيزة والشرقية، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.