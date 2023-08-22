ننشر حركة تداول السفن في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 14 سفينة ، بينما غادر 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15057 طن تشمل : 1391 طن ملح صب و 2200 طن كسب صويا و 1058 طن رمل و 1812 طن مخلفات بنجر و 3390 طن مولاس و 5206 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46337 طن تشمل : 11750 طن خردة و 1999 طن خشب زان و 3000 طن كسب صويا و 190 طن حديد و 5249 طن ابلاكاش و 5000 طن فول صويا و 19149 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 851 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 280 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4253 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 121400 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164634 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2243 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من السادس من أكتوبر ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4907 شاحنة .

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال الأسبوع الماضى.

حيث تلقت تقريرًا تضمن أبرز نتائج الحملات المُنفذة خلال تلك الفترة، وذلك بإجمالى ٣٩٣ محضر، بعدد ٢٩ محضر للمخابز لوجود مخالفات منها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة، وتصرف وتجميع دقيق ، هذا إلى جانب ٣٦١ محضر للأسواق لرصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار و عدم وجود شهادات صحية وبيع لحوم مكشوفة وسلع مجهولة المصدر، وأيضًا تعبئة مواد غذائية بأكياس سوداء وورق مخالفات بالمخالفة للاشتراطات الصحية