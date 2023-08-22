نقيب المهندسين يلتقي رئيس هيئة ضمان جودة التعليم

التقى المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، برئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الدكتور علاء عشماوي، اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة، وذلك بحضور الدكتور تامر الكوراني - رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالغربية، ومقرر لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين، وذلك في إطار التعاون وتنسيق الجهود بخصوص ملف جودة التعليم الهندسي بين النقابة والهيئة.

وشهد اللقاء مناقشة آليات تنفيد قرارات النقابة العامة للمهندسين فيما يخص تطبيق معايير الجودة على المعاهد الهندسية والضوابط التي وضعتها النقابة لقيد خريجي تلك المعاهد.

ومن جانبه أكد المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، أن قرارات نقابة المهندسين بخصوص شروط القيد بنقابة المهندسين لضمان جودة التعليم الهندسي يستهدف القضاء على صفوف البطالة، فضلًا عن كونه هدف قومي لتخريج مهندسين قادرين على المنافسة في سوق العمل و تحقيق تطلعات الدولة المصرية في مواكبة التطور العصري، و تنفيذ خطط مصر التنموية.

واتفق الطرفان أن هيئة ضمان الجودة على استعداد لتقديم كل أوجه المعاونة لكل المعاهد الهندسية حتى تتمكن من الحصول على شهادة الجودة، إذ أبدى الدكتور علاء عشماوي، استعداد الهيئة لتقديم الدعم لجميع مؤسسات التعليم للحصول على شهادة الجودة و الاعتماد طالما توافرت النية و الرغبة لدى المؤسسة التعليمية.

وأكد عشماوي قدرة الهيئة الكاملة على تنفيذ وإنجاز كافة المراحل والإجراءات الخاصة بالجودة وفقا للضوابط والجدول الزمني التي تم الاتفاق عليه بالتنسيق المشترك بين الهيئة والنقابة، وصولًا إلى تنفيذ معايير الجودة على كل المعاهد الهندسية، كاشفًا عن تقدم عددٍ ليس بالقليل من تلك المعاهد بطلبات للهيئة للحصول على شهادة الجودة.

وأشار إلى أن الهيئة باعتبارها تابعة لمجلس الوزراء تحرص أن تتم كافة الإجراءات بشكل شفاف ونزيه ويراعي صالح المهنة، مشددًا أن الهيئة ستخاطب كافة المعاهد الهندسية لإخطارها وإحاطتها بالإجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.

واتفق الحضور على أن استمرار التنسيق الكامل بين النقابة و الهيئة يصب في صالح مؤسسات التعليم الهندسي.

وشدد وتوافق الحضور أن الهيئة تسعى لتطبيق الجودة الفعلية و ليس مجرد عملية استيفاء (تستيف) الأوراق كما يُشاع، حيث تحرص الهيئة في الوقت الراهن على متابعة و مراقبة المعاهد و المؤسسات حتى من حصل منها على الاعتماد؛ للتأكيد على استمرارية تطبيق قواعد الجودة بعمل زيارات دورية و متابعة فعلية، لاسيما أن أهداف نقابة المهندسين تتوافق مع أهداف الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التي تسعى لرسم خريطة التعليم في مصر بجميع مستوياته، ووضع الأسس والمتطلبات للانتقال من مستوى إلى آخر، كما تُوصي بتوجيه طلبة التعليم الفني للالتحاق بالتعليم التكنولوجي لتميزه و ومواكبته لنوعية دراستهم.

يذكر أن اللقاء يأتي في إطار سعي نقابة المهندسين للتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية والمختصة، من أجل رفع جودة مستوى خريجي التعليم الهندسي، إذ تشهد هذه الفترة تعاونًا كبيرًا وتنسيقا للجهود بين النقابة والهيئة في هذا الملف.