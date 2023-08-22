“القابضة للمياه”: ورشة عمل تحت عنوان "إطلاق هيكلة إدارة التسويق بالقطاع المالي والتجاري"

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية العنصر البشرى والارتقاء به، من خلال عمليات التدريب المستمرة وتعاظم دوره خلال المرحلة الراهنة باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية المهارات وإعداد وتأهيل كوادر متخصصة بالمجالات المختلفة، لتحسين جودة خدمة مياه الشرب والصرف الصحى.

وفي هذا السياق نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورشة عمل تحت عنوان "إطلاق هيكلة ادارة التسويق بالقطاع المالي والتجاري" بالتعاون مع مشروع الحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

وأكد، الدكتور محسن عبد الجيد رئيس القطاع المالي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اهمية ايجاد بدائل استثمارية من خلال استغلال الفرص المتاحة بالشركات وأهمية رفع الكفاءة للعنصر البشرى بالشركات وتفعيل أدارة التسويق.

وأكد جون هندرسون رئيس مشروع الحلول المتكاملة للمياه على اهمية تفعيل أدارة التسويق بالشركات مقدمة الخدمة وضبط منظومة العدادات مسبوقة الدفع وايجاد فرص متعددة التواصل مع العملاء بهدف رفع معدلات الرضا لدى العميل وتحقيق الاستدامة المالية للشركات.

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