ads
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

“القابضة للمياه”: ورشة عمل تحت عنوان "إطلاق هيكلة إدارة التسويق بالقطاع المالي والتجاري"

جانب من الورشة
جانب من الورشة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية العنصر البشرى والارتقاء به، من خلال عمليات التدريب المستمرة وتعاظم دوره خلال المرحلة الراهنة باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية المهارات وإعداد وتأهيل كوادر متخصصة بالمجالات المختلفة، لتحسين جودة خدمة مياه الشرب والصرف الصحى.

وفي هذا السياق نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورشة عمل تحت عنوان "إطلاق هيكلة ادارة التسويق بالقطاع المالي والتجاري" بالتعاون مع مشروع الحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

وأكد، الدكتور محسن عبد الجيد رئيس القطاع المالي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اهمية ايجاد بدائل استثمارية من خلال استغلال الفرص المتاحة بالشركات وأهمية رفع الكفاءة للعنصر البشرى بالشركات وتفعيل أدارة التسويق.

وأكد جون هندرسون رئيس مشروع الحلول المتكاملة للمياه على اهمية تفعيل أدارة التسويق بالشركات مقدمة الخدمة وضبط منظومة العدادات مسبوقة الدفع وايجاد فرص متعددة التواصل مع العملاء بهدف رفع معدلات الرضا لدى العميل وتحقيق الاستدامة المالية للشركات.

1000124009
1000124009
1000124013
1000124013
1000124012
1000124012
1000124011
1000124011
1000124010
1000124010
1000124006
1000124006
1000124004
1000124004
الاستدامة المالية إعداد وتأهيل الحلول المتكاملة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشركة القابضة لمياه الشرب العدادات مسبوقة الدفع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الوكالة الأمريكية للتنمية