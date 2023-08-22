وزير الرياضة يجتمع مع إدارة الزمالك لاختيار لجنة فنية

يجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك حتي موعد الانتخابات نهاية ديسمبر المقبل وذلك لاختيار لجنة فنية تساعد اللجنة الثلاثية للإشراف علي فريق الكرة.

وهناك عدد من الأسماء المرشحة للجنة الفنية ومنهم ايمن يونس وحمادة عبد اللطيف واشرف قاسم وميدو.

ومن المنتظر ان يتناول الاجتماع حلول للأزمة المالية التي تمر بها القلعة البيضاء من تنمية الموارد او الحصول علي قرض يساعد فى حل الازمات.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي عن أسماء اللجنة الثلاثية التي ستتولى إدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، لحين عقد انتخابات جديدة بالنادي بعد استقالة محلس الإدارة الجماعية.

ونشرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بيانا أعلنت فيه تعيين اللواء حسن موسي مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك، وأحمد فؤاد مديرا ماليا وأيمن عبد المنعم مديرا للنشاط الرياضي.

وجاء نص البيان كالتالي:

بيان من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بشأن نادى الزمالك

تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير للنشاط الرياضى

فى ضوء الاعتذارات التى تقدم بها كل من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بنادى الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة.

قامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار يتضمن تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير للنشاط الرياضى وبيانهم كالتالي …

• اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي …مديرا تنفيذيا*

• أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا*

• أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي*

وذلك لتسيير شؤون النادى خلال الأيام المقبلة فى ضوء اللوائح والنظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن.