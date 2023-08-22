علاج ضعف القدرة لدى الرجال

ضعف القدرة واحدًا من أكثر المشاكل شيوعًا بين الرجال، لكنه من الأمراض التي يمتنع الكثير التحدث عنه أو الذهاب إلى طبيب متخصص لمساعدتهم على حل المشكلة رغم توافر عدة طرق للعلاج؛ لاعتقاد بعض الرجال أن هذا المرض يقلل من شأنهم كرجل.

حيث يُعرف ضعف الانتصاب بأنه عدم قدرة الرجل على الحفاظ على الانتصاب لفترة كافية لإتمام العلاقة الحميمية، ويعتقد بعض الأطباء أن ضعف القدرة عبارة عن عرض لأمراض أخرى مختلفة وأنه إذا تم علاج هذه الأمراض الرئيسية فإن الضعف يعالج تلقائيًا.

دعونا نتعرف على أبرز طرق علاج ضعف الانتصاب وأهم الأسباب التي يمكن أن تتسبب في هذا الأمر، تابعونا..

ما هي أسباب الضعف لدى الرجال؟

يحدث الانتصاب نتيجة تحفيز تدفق كمية كبيرة من الدم في العضو الذكري؛ كي يساعد على ملء الفجوات الإسفنجية الموجودة في العضو بالدم، ولكن توجد بعض الأسباب التي تؤدي إلى حدوث خلل وضعف والتي تتمثل في:

الإصابة بأمراض القلب لأنها تؤثر على معدل النشاط البدني للإنسان وبالتالي تؤثر على جميع وظائف الجسم.

الإصابة بتصلب الشرايين الذي يؤثر على تدفق الدم في أوردة وشرايين الجسم، مما يؤثر على تدفق الدم في القضيب.

ارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي إلى إتلاف الأوعية الدموية وقلة تدفق الدم إلى العضو الذكري.

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

الإصابة بمرض السكري حيث تؤثر على الجهاز العصبي للإنسان وبالتالي يعمل على ضعف الاستجابة الجنسية والانتصاب.

الإصابة بالسمنة المفرطة.

التدخين حيث يمكن أن يتسبب في الإصابة بالضعف الجنسي، ويعد ضعف الانتصاب أكثر الأمراض شيوعًا بين المدخنين.

الإصابة بمرض بيروني وتكون نسيج ندبي داخل القضيب.

تناول بعض العقاقير الطبية التي تتمثل بعض آثارها الجانبية في ضعف الانتصاب.

تناول المشروبات الكحولية.

وجود اضطرابات في النوم.

إجراء عملية جراحية في منطقة الحوض.

الإصابة بسرطان البروستاتا.

انخفاض هرمون التستوستيرون.

الاكتئاب والقلق والتوتر والضغط النفسي.

أعراض ضعف القدرة

لا يرتبط ضعف القدرة بالعمر كما يعتقد البعض، فقد يصيب هذا المرض فئة الشباب أو الرجال أو كبار السن حسب الحالة الصحية الجسدية والنفسية للرجل البالغ، وتتمثل أهم أعراض الضعف في:

صعوبة الوصول إلى الانتصاب بشكل كامل.

عدم القدرة على المحافظة على الانتصاب.

انخفاض شديد في الرغبة الجنسية.

علاج ضعف القدرة

يؤدي الضعف على عدم قدرة الرجل على الإنجاب بشكل طبيعي، ولكن يمكن القضاء على هذه المشكلة عن طريق العديد من الطرق العلاجية التي يمكن إجراؤها داخل مستشفى البداية مثل:

العلاج بجهاز الضخ وتتم هذه الطريقة بوضع القضيب داخل أنبوبة أسطوانية فتعمل هذه الأنبوبة على تفريغ الهواء؛ مما يساعد على ارتفاع الضغط داخل القضيب فيحدث الانتصاب.

استخدام الدعامات وهي من الطرق الأكثر فاعلية في العلاج ويتم تحديد نوع الدعامة المستخدمة وفق عدة عوامل.

التدخل الجراحي وذلك في حالات حدوث ضعف نتيجة لضيق الشرايين الواصلة إلى العضو، لذلك يتم التدخل الجراحي لعلاج هذا الانسداد.

علاج ضعف الانتصاب النفسي وهو مرض تشير بعض الدراسات إلى أن جميع الذكور الذين تخطوا العقد الثاني من عمرهم معرضون للإصابة به، ومن أجل علاجه يجب الابتعاد عن أي ضغوط نفسية أو زيارة طبيب نفسي.

كيف أعالج ضعف القدرة في المنزل؟

يوجد بعض الوصفات والأساليب التي يمكن استخدامها في المنزل من أجل علاج هذا المرض مثل: