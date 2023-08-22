تعرف علي قرار تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الجديد والمتجددة

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك مؤخرا بعض القرارات التي ترسخ لمبدأ الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار فى مجال الطاقه الجديدة و المتجددة وتفعيلا لقرارات المجلس الاعلى للاستثمار وأهمها:

1- الموافقة على إجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال انشطة الكهرباء لتوحيد الاجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما اعمالا لمبدأ الحياد التنافسي.

2- تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح و التراخيص وتجديدها الى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقا.

3- اقرار حد اعفاء من مقابل الدمج لكافة المشروعات من الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس القائمة اوالمقرر انشائها والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات .

4- إقرار اجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 اكتوبر.

5- الموافقة على إصدار عدد 31 تصريح وترخيص للقطاع الخاص للاستثمار في مجال انشطة الكهرباء ( إنتاج – توزيع ).