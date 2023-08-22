بمساعدة الأهلي لدفع غرامة الزمالك.. كهربا يصور حملة إعلانية جديدة

خضع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لتصوير حملة إعلانية جديدة خلال الأيام الماضية، وذلك بمباركة النادي الأهلي، الذي يسعى إلى مساعدة اللاعب بشتى الطرق الشرعية، لتسديد غرامة نادي الزمالك والتي تقدر بـ2 مليون و400 ألف دولار.

يذكر أن السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، سوف يصل القاهرة يوم الثلاثاء القادم، قادما من سويسرا بعد انتهاء الإجازة السنوية التي حصل عليها عقب مباراة المصري في دور ال٨ لبطولة كاس مصر التي أقيمت يوم ٣ أغسطس الجاري.

ويتابع كولر خلال فترة الإجازة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق في النمسا المقرر له خلال الفترة من ٢٨ أغسطس الجاري حتى يوم ٦سبتمبر المقبل.

وحدد الجهاز الطبي يوم ٢٤و٢٥ أغسطس الجاري موعدا لإجراء الفحوصات والقياسات الطبية الخاصة باللاعبين استعدادا للموسم الجديد.