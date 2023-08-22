قبل أسبوع الشباب.. جامعة حلوان تستقبل ممثلي المبادرات الرئاسية والمؤسسات المجتمعية

استقبل الدكتور وليد السروجى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفد من ممثلي الهيئات الداعمة للشباب من بينها ممثل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ" ، وممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، ممثلي شركة إنطلاق لدعم ريادة الاعمال والشركات الناشئة ، ممثلي لجنة التوعية بمؤسسة حياة كريمة ، ممثل مبادرة الصحة النفسية بمنتدي شباب العالم ، ومنسق عام الشراكات في منتدي شباب العالم.

يأتي ذلك فى إطار إستعدادات جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة لتنظيم فعاليات اسبوع شباب الجامعات الثالث عشر.

وتضمن الإجتماع بحث سبل التعاون بين الجامعة وممثلي المبادرات بشكل عام فى كل أنشطة الشباب، وبشكل خاص أثناء فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذى تنظمه جامعة حلوان، وإقتراح مجموعة من الأنشطة التوعوية للمبادرات على هامش فعاليات الأسبوع، وذلك في ظل أهمية الأنشطة الطلابية فى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، حيث أن مشاركة الشباب الجامعى فى الندوات التوعوية والمبادرات التى تعتمد على الحوار والمناقشة يسمح لهم بالتعبير عن أرائهم ومقترحاتهم، لأن مستقبل مصر أفضل بسواعد أبنائها.

عقد اللقاء بحضور الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية ود. دينا الحمادي رئيس لجنة التوعية والمبادرات واعضاء اللجنة.