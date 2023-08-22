غدا.. مناقشة كتاب "مقالات في النقد" ببيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان "الجمهور والنقد المسرحي"، غد الأربعاء في تمام السابعة مساء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

ويحاضر في الندوة محسن الميرغني؛ الناقد المسرحي، والدكتور أحمد عامر؛ الناقد والمدرس بكلية الآداب قسم علوم المسرح جامعة حلوان، ويدير الندوة الكاتب والمترجم محمد رمضان حسين.

تدور الندوة حول كتاب: "مقالات في النقد" للأستاذ محسن الميرغني، من خلال تحليل الأفكار والمفاهيم المطروحة بالكتاب، وكذلك الكشف عن الرؤية والأسلوب والأهمية، كما تسلط الندوة الضوء على النقد المسرحي ما بين الماضي والحاضر في ظل التطورات والتغيرات السريعة في عالم اليوم.

وتأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الثقافة والفنون وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية، وكذلك تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح والتفاهم، فضلا عن توفير بيئة مناسبة لتبادل لخبرات والمعارف والتشجيع على القراءة والتفكير والتعلم.

جدير بالذكر أن محسن الميرغني؛ كاتب وناقد مسرحي، مساعد مخرج مسرحي بمسرح الشباب التابع للبيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة، حاصل على ماجستير الدراما والنقد المسرحي 2018، دبلوم التنمية الثقافية كلية الآداب جامعة القاهرة 2016، دبلوم الدراسات العليا الدراما والنقد المسرحي 2011، بكالوريوس الدراما والنقد المسرحي من المعهد العالي للفنون المسرحية - أكاديمية الفنون 2009. صدر له كتاب: "مقالات في النقد - قراءات وأفكار" 2020، نشر العديد من الدراسات النقدية بمجلات وصحف مختلفة.