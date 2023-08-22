براءة متهمين بحيازة وإحراز الهيروين في دار السلام

أصدرت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها ببراءة متهمين بحيازة وإحراز الهيروين والسلاح الأبيض.

وكشفت أمر الإحالة، ان المتهم علاء.ع- 43 سنة – عامل و عبد الله.ع – 27 سنة بأنهما في يوم 16/ 4 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرزا وحازا بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المًصرح بها قانوناً.

وأحرزا وحازا سلاحين أبيضين (مطواة وسنجة) دون ترخيص ودون مسوع قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

واوضح امر الاحالة ان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين أثناء مرورهما في دار السلام، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من الهيروين المخدر.