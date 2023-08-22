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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الخميس.. طرح فيلم "لف وارجع تاني" في دور العرض السينمائية

فيلم لف وارجع تاني
فيلم لف وارجع تاني
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يطُرح فيلم "لف وارجع تاني" اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، ليُشارك رسميًا في موسم أفلام صيف 2023، والذي تدور أحداث فيلم "لف وارجع تاني"، في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل حارة بالقاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها قد انتقلت إلى مكان آخر، واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

يشار إلى أن فيلم «لف وارجع تاني» تأليف ورشة برة الصندوق محمود حمدان، وإخراج شادي على، وبطولة أحمد فتحي، وآيتن عامر، ومحمود حافظ، وصلاح عبد الله، ومحمد رضوان، وظهور مميز للفنانة شيري عادل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي.

لف وارجع تاني الخميس موسم أفلام صيف 2023 شيري عادل أيتن عامر