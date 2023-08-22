طرح تذاكر فئة 200 جنيه في حفل هشام عباس بالإسكندرية

يحيى الفنان هشام عباس، حفلا موسيقيا في الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في نسخته العشرين.

وأعلن مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، نفاد كافة تذاكر الحفل فئة الـ250 جنيها، وقد طرحت تذاكر أخرى فئة 200 جنيه، وذلك "وقوفًا".

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أشهر أغاني الفنان هشام عباس القديمة والحديثة منها: "عيني، وناري نارين، وحلال عليك، وشوفي، وزمان وأنا صغير، جوه في قلبي" وغيرها من الأغاني.

وأحيا الفنان هشام عباس الأسبوع الماضي حفلا فنيا في المملكة العربية السعودية، بمشاركة الفنان حميد الشاعري، وشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا.

ومن المقرر أن يحيى الفنان هشام عباس حفلا غنائيا، الاثنين المقبل، الموافق 28 أغسطس الجارى، على مسرح محكى القلعة، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الذى سينطلق يوم الجمعة، الموافق 25 أغسطس الجارى، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر.