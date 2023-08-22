الصحة تكشف عن طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن الوضع الحالي لمتحور كورونا الجديد حول العالم، حيث أبلغت 4 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية عن وجود انخفاض فى أعداد الحالات والوفيات الخاصة بكورونا.

وتابع عبد الغفار: نسب الحالات المبلغ عنها فى أقاليم منظمة الصحة العالمية الخمس إقليم جنوب شرق آسيا 51% وإقليم شرق المتوسط "الذى يضم مصر" 15% والإقليم الأوروبى 18% والإقليم الإفريقي 80%.

وما تزال أعراض الإصابة بالمتحور هى أعراض التهابات الجهاز التنفسى العلوى ولا تشكل زيادة فى شدة المرض ولا تسبب تهديدا للحياة.

وتظل النصائح الهامة للوقاية تتضمن التطعيم بالجرعات المنشطة للفئات الأكثر تضررا من الإصابة والتطهير المستمر للأيدى والأسطح، بالإضافة إلى التهوية الجيدة وارتداء الكمامات فى الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.