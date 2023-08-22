حجز محاكمة المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم للحكم لـ5 سبتمبر

قررت محكمة جنح المقطم حجز محاكمة المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبد المنعم للحكم في جلسة 5 سبتمبر المقبل.

كانت نيابة المقطم الجزئية بمحكمة جنوب القاهرة، قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقال «عبد المنعم»، خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهماه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.