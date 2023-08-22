قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مركز امبابة وكرداسة استمرار حبس المتهم بقتل زوجته بمنشأة القناطر 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز وبها جرح وتجمع دموى حول الرقبة، وبسؤال زوج المتوفاة وأهليته قرروا أنهم حال قيامهم بإيقاظ المذكورة من نومها تبين وفاتها .

بتشكيل فرق بحث توصلت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المتوفية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق خنقها باستخدام إيشارب كانت ترتديه وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.