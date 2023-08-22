أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٠٧ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٥ وحتى ٢١ أغسطس الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات مكثفة للتفتيش على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 4 طن و 670 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم وهياكل دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 20 ألفا و 955 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وإطلاق قافلة علاجية مجانية بمركز العياط، بالتعاون مع كلية الطب البيطرى بالقاهرة، كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية ندوة تنشيطية حول مكافحة القوارض والأهمية الاقتصادية لمكافحة القوارض فى مركز القناطر الخيرية، كما تم المرور على حقول الذرة الشامية بالمحافظة، وحقول الترشيد ومتابعة الزراعات.

وتفقد مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية مراكز (بركة السبع ـ تلا ـ السادات) وزيارة (15) منزل للوقاية من القوارض، وعقد (7) ندوات حقلية وعدد (2) قروية و(2) لقاء حقلى وعقد ندوة تدريبية بحضور عدد (82) من المهندسين والفنيين والمزارعين والسيدات القرويات ومتدربين على مكافحة القوارض، كما تم إزالة عدد (25) حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية مجانية بناحيه الخوالد وتم تقديم الخدمات البيطرية المتكاملة لعدد ٣٢٥ رأس ماشية.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية متابعة منظومة احكام تداول الأسمدة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، كما تم عقد اجتماع مع مديرى الإدارات لاستعراض جميع المستجدات المتعلقة بمختلف أنشطة القطاع الزراعي، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى قافله علاجيه مجانيه بقريه أولاد صبور التابعة لإدارة المطرية، لخدمة أهالى المنطقة، كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية حملات على اسواق اللحوم والاسماك، حيث تم ضبط (117 كجم ) لحوم و دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى، كما تم إطلاق قافلة بيطرية مجانية، فضلا عن عقد عدد من اللقاءات الارشادية والندوات لتوعية المربين، بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية، ومشروع البتلو، فضلا عن تحصين الماشية.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية ندوة ارشادية بالمحطة الإقليمية لغرب الدلتا والساحل الشمالى بمركز بحوث البساتين بالصبحية حول: الممارسات الجيدة لزراعة وإنتاج الشمر الحلو، كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، حملات على محلات بيع المبيدات، للتأكد من سلامة المنتجات والمعروضات والتراخيص، كما شنت مديرية الطب البيطرى حملة مكبرة على محلات الجزارة وتمكنت من ضبط إجمالي 23 كجم لحوم ضأن مذبوحة خارج المجازر الحكومية و غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

واستقبلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد مدير فرع هيئة سلامة الغذاء ببورسعيد لبحث سبل التعاون المشترك، كما واصلت أيضا متابعة بداية موسم حصاد الأرز، وتم متابعة الزراعات بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، فضلا عن متابعة أعمال المكافحة، وتوزيع الأسمدة، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على الزراعات الصيفية بنواحي المحافظة، لمتابعة مدى تأثرها بالظروف المناخية وارتفاع الحرارة.

وتفقد مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء، الصوب الزراعية بالمنطقة الصناعية بالطور لمتابعة الزراعات، كما تم إطلاق قافلة زراعية تنموية بنويبع والمرور على أشجار النخيل، وعقد لقاء مع بعض المزارعين للتعرف على اهم المشكلات التى تواجههم، كما طلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة شمال سيناء، قافلة بيطرية مجانيه، بالتعاون مع جامعة العريش، تم خلالها تقديم الخدمات البيطرية المتنوعة للمربين، كما شنت حملات على الأسواق ومحلات الجزارة، حبت تم ضبط اكثر من 16 كجم من من اللحوم والدواجن ومصنعاتهم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وشنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة بنى سويف حملات على أسواق اللحوم، حيث تم تحرير 8 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، كذلك قامت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط بالمرور على زراعات السمسم بناحية دشلوط مركز ديروط، فضلا عن حقول الذرة، والتنبيه علي المزارعين باتباع التوصيات الفنية الواردة من الوزارة واللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للمحصول، كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، حملات على أسوق المبيدات والمخصبات، كما تم تفقد الزراعات الصيفية خاصة الذرة الشامية والذرة الرفيعة، كذلك تم المرور علي عدد من الجمعيات لمتابعة عمليات توزيع الأسمدة.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، الانتهاء من تحصين 34 الف راس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بكافة مدن المحافظة وقرى المحافظة، كما تفقد مسئولو مديريتي الزراعة والطب البيطري بأسوان، مشروع مزرعة الوادي للدواجن بتوشكى للتنسيق مع مسئولي المشروع لدعم المحافظة بالدواجن والبيض وتوفير هذه السلع الحيوية للمواطنين بأسعار مخفضة والعمل علي تعزيز أوجه التعاون بين المديرية ومسئولي المشروع.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.

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