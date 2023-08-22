العراق وتركيا يبحثان العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة

بحث حيان عبدالغني، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، وزير النفط العراقي، اليوم الثلاثاء، في أنقرة، مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة.

وذكر بيان لوزارة النفط العراقية - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن "عبد الغني، التقى في أنقرة وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية ألب أرسلان بيرقدار؛ وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك".

وكان وزير النفط العراقي قد وصل إلى العاصمة التركية (أنقرة)، أمس الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان - أن "الهدف من الزيارة هو إجراء مباحثات تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون في مجال النفط والغاز والطاقة، علاوة على بحث ملف استئناف الصادرات النفطية العراقية عبر ميناء جيهان التركي".

