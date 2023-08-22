بالفيديو.. مدحت وهبة: هدفنا رفع الوعي بخطورة الإدمان لدى الطلاب

قال مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه من ضمن محاور عمل الصندوق برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، هو المحور الوقائي، مشيرًا إلى أن الصندوق أطلق في مطلع الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي أكبر برنامج وقائي لتوعية الطلاب في المدارس بالمرحلة الإعدادية والثانوية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأضاف "وهبة" في حواره لبرنامج"8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن البرنامج استهدف رفع الوعي بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة لدى الطلاب، باستخدام مكونات توعوية مرئية ترصد رحلة تعاطي المواد المخدرة، والخسائر الناجمة عن ذلك.

وتابع، أن هذه المكونات تضمنت عرض مقاطع فيديو عن أضرار المخدرات التخليقية التي انتشرت كثيرا في الفترة الماضية مثل الشابو والاستروكس، وهما من أكثر أنواع المخدرات المُسببة للأمراض مثل الهلاوس السمعية، كما تدفع نحو ارتكاب جرائم غير مبررة.

وأردف، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه كانت هناك بعض المعتقدات الخاطئة لدى الطلاب، بينها أن الحشيش ليس إدمانا، قائلا إنه بعد إطلاق البرنامج الوقائي جرى إعداد دراسة تقييمية لتحديد مدى استيعاب الطلاب، مؤكدًا أن كل الأنشطة التوعوية للصندوق تستند إلى أساليب علمية، حيث يتم تحديد أبرز الأنشطة التي قد تجذب الطلاب.