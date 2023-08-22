تخصص حشيش.. تجديد حبس مسجلين بتهمة تجارة المخدرات بالصف

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس مسجلين 15 يومًا علي ذمة التحقيقات بعد توجيه لهم تهمة حيازة كمية كبيرة من جوهر مخدر الحشيش وزنه 7 كيلوجرامات بدائرة مركز شرطة الصف.

وكانت معلومات قد وردت لرئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز وكراً لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلوجرامات، مركبة "توك توك"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.