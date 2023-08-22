عبلة الألفي: مبادرة الألف يوم الذهبية تستهدف تنمية الأسرة تحت مظلة 100 مليون صحة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء ، فعاليات المؤتمر الصحفي لإطلاق مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية تحت مظلة 100 مليون صحة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي المشرف العام عن مبادرة الألف يوم الذهبية، خلال كلمتها، أن هناك 2 مليون طفل مصاب بإعاقة، مبينة أن المبادرة تستهدف تقليل معدلات التقزم والأنميا والحد من مسببات الإعاقة للأطفال.

وأضافت أن هناك ارتفاعا في معدلات الولادة القيصرية لـ72%، ما ترتب عليه زيادة الضغط على الحضانات بنسبة 26%، مؤكدا أنه من خلال المبادرة ستسهم في تقليل تلك المعدلات من خلال التشجيع والعمل على تأهيل الأم للولادة الطبيعية وتحقيق المباعدة بين مراحل الحمل.

وذكرت أن عدم تحقيق المباعدة بين الأطفال في الحمل يزيد معدل إصابة الطفل بالتوحد 4 مرات، ما يتطلب ضرورة تقديم الرعاية للأم والطفل خلال فترة الحمل وبعد الولادة.

وقالت الدكتورة عبلة الألفي، إن مبادرة الألف يوم الذهبية، تستهدف صحة الأم والطفل بداية من المشورة ما قبل الزواج وفترة الحمل وحتى نهاية العام الثاني من الولادة.

وتابعت أن فترة الألف يوم بداية من الحمل وحتى العام الثاني من الولادة تؤثر على حياة الطفل، مشيرة إلى أن الدراسات البحثية أثبتت أن كل ما ينفق على الألف يوم يوفر 155 دولارا على سن 6 سنوات من عمر الطفل.