قائد الجيش الصومالي: المرحلة الأولى من الحرب ضد الإرهابيين لن تستغرق أسبوعين

أكد قائد الجيش الصومالي الجنرال إبراهيم شيخ محي الدين، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من الحرب ضد الإرهابيين لن تستغرق أسبوعين.

وأوضح محي الدين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن "الحرب ضد ميليشيات الشباب الإرهابية التي تسعى لزعزعة الأمن وترويع المواطنين حققت العديد من الانتصارات بسبب الجهود الوطنية التي يبذلها الجيش الصومالي والقوات الشعبية".

وأشار إلى أن قوات الجيش الصومالي كبدت خسائر كبيرة للإرهابيين في جميع المناطق المحررة، حيث انسحبوا من بعض المناطق دون قتال، مؤكدا أن القوات المسلحة الصومالية ستصل إلى مديريتي عيل بور وغل هريري في أقرب وقت ممكن لتحريرها من الخلايا الإرهابية.

