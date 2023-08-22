تجديد حبس لص سرق 5 شقق سكنية في الشروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر حبس شخص بتهمة سرقة الشقق السكنية بنطاق قسم شرطة الشروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وبدأت تفاصيل القضية عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس لارتكابه واقعة سرقة من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة الشروق.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوبى "كسر الباب، المفتاح المصطنع" وأقر بارتكابه 5 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.