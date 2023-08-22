ads
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أسوريو يحسم ملف الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

خوان كارلوس أوسوريو
خوان كارلوس أوسوريو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حسم الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، المديرالفني لفريق لكرة الأول بنادي الزمالك، ملف الراحلين عن القلعة البيضاء، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبلغ أسوريو، عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالنادي، بعدم حاجته للثنائي حمدي علاء ومحمود شبانة، وتوصل الثنائي لاتفاق رسمي مع نادي سموحة، للانتقال إلى صفوف الفريق السكندري على سبيل الإعارة.

وأشار أسوريو، إلى إعارة محمد خضري، وأحمد محمود، بالإضافة لإعارة الحارس الشاب محمد نديم في حالة انتهاء أزمة القيد والتعاقد مع حارس مرمى.

وينتظر أسوريو، حل أزمة إيقاف القيد، للاستغناء عن المهاجم البنيني سامسون أكينولا وعبد الله جمعة، الظهير الأيسر.

وعلى صعيد آخر، قرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.

خوان كارلوس أسوريو نادي الزمالك الزمالك الانتقالات الصيفية