أسوريو يحسم ملف الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

حسم الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، المديرالفني لفريق لكرة الأول بنادي الزمالك، ملف الراحلين عن القلعة البيضاء، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبلغ أسوريو، عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالنادي، بعدم حاجته للثنائي حمدي علاء ومحمود شبانة، وتوصل الثنائي لاتفاق رسمي مع نادي سموحة، للانتقال إلى صفوف الفريق السكندري على سبيل الإعارة.

وأشار أسوريو، إلى إعارة محمد خضري، وأحمد محمود، بالإضافة لإعارة الحارس الشاب محمد نديم في حالة انتهاء أزمة القيد والتعاقد مع حارس مرمى.

وينتظر أسوريو، حل أزمة إيقاف القيد، للاستغناء عن المهاجم البنيني سامسون أكينولا وعبد الله جمعة، الظهير الأيسر.

وعلى صعيد آخر، قرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.