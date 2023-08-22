حبس جزار قتل زوجته أمام أطفالها بالقناطر الخيرية

قررت جهات التحقيق بالقليوبية حبس جزار 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته عقب مشاجرة نشبت بينهم، بعد اعتدائه عليها أمام أطفالها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بوصول سيدة تدعى "د.ا" جثة هامدة عقب وصولها مصابة بسحجات وكدمات على يد زوجها.

وكشفت المعاينة إصابة المجني عليها بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وتبين قيام المتهم بالتعدي عليها بالضرب ما أدى لحدوث إصابتها التي أودت بحياتها، وعلل ذلك على إثر خلافات عائلية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المشكو في حقه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأحالت المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.