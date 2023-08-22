ads
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رئيس سموحة يعلن توصله لاتفاق رسمي لاستعارة ثنائي الزمالك

حمدي علاء
حمدي علاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، توصله لاتفاق رسمي لاستعارة محمود شبانة وحمدي علاء، ثنائي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد فرج عامر، توصله لاتفاق نهائي مع الزمالك لاستعارة الثنائي، مشيرًا يتبقى دفع المقابل المادي للإعلان الرسمي عن ضم الثنائي.

وأبدى الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، موافقته على رحيل الثنائي محمود شبانة وحمدي علاء، إلى الفريق السكندري، على سبيل البيع النهائي في ظل خروجهما من حسابات الجهاز الفني في الفترة الأخيرة.

وعلى صعيد آخر، قرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.

فرج عامر نادي سموحه محمود شبانة وحمدي علاء نادي الزمالك