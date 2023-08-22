رئيس سموحة يعلن توصله لاتفاق رسمي لاستعارة ثنائي الزمالك

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، توصله لاتفاق رسمي لاستعارة محمود شبانة وحمدي علاء، ثنائي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد فرج عامر، توصله لاتفاق نهائي مع الزمالك لاستعارة الثنائي، مشيرًا يتبقى دفع المقابل المادي للإعلان الرسمي عن ضم الثنائي.

وأبدى الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، موافقته على رحيل الثنائي محمود شبانة وحمدي علاء، إلى الفريق السكندري، على سبيل البيع النهائي في ظل خروجهما من حسابات الجهاز الفني في الفترة الأخيرة.

وعلى صعيد آخر، قرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.