بالفيديو.. رئيس نقابة الحرف اليدوية بأسوان: "شغفي بالحرف جعلني أعيد تراثا غير موجود"

قالت أم كلثوم تاج السر، رئيس اللجنة النقابية للحرف اليدوية بأسوان، إنها ولدت في إحدى القرى الصغيرة بمحافظة أسوان، مشيرة إلى أن طبيعة النوبة بها الألوان والخامات التي تهيئ للجميع عمل أي شيء.

وأضاف "أم كلثوم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "شغفي فى الحرف اليدوية أتي بسبب ذلك.. وأعدت إحياء تراث كان بدأ أن يكون غير موجود، وهذا هو هدف الوحيد أو الهدف الأساسي لي".

وتابعت: "اتجهت للحرف التراثية لأن الملكات في السابق كانوا يرتدوها وكانت هيأتهم حلوة جدًا، وزرت المتحف النوبي ووجدت أن المومياوات يرتدوا أطقم جميلة بحرفية جميلة جدًا، وقلت ليه لأ ميكونش هوايتي هي دي، وقرأت كتير عن ريادة الأعمال وكمان علمت غيري من السيدات".