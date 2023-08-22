مباريات اليوم.. حمدي فتحي يقود الوكرة أمام نامانجان الأوزبكستاني في دوري أبطال آسيا

تستعرض “البوابة سبورت”، مباريات اليوم الثلاثاء، في مختلف ملاعب العالم، حيث يشهد اليوم العديد من المباريات المهمة، ويأتي على رأسها مباريات الدوري التمهيدي لدوري أبطال أوربا، بالإضافة لمباراة النصر السعودي وشباب الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

راكوف - بولندا ×كوبنهاجن - الدنمارك - الساعة 10 مساء

جلاسكو رينجرز - إسكتلندا× آيندهوفن - هولندا- الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

الوكرة -قطر× نافباخور نامانجان - أوزبكستان- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports AFC HD

تركتور سازي تبريز - إيران× الشارقة - الإمارات- الساعة 7 مساء

النصر -السعودية× شباب الأهلي دبي - الإمارات- الساعة 8:20 مساء

العربي -قطر× أولماليك - أوزبكستان- الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports AFC HD