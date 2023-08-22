الخارجية الأمريكية توافق على بيع محتمل لمروحيات "أباتشي" إلى بولندا بقيمة 12 مليار دولار

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، على بيع محتمل لمروحيات طراز "أباتشي إيه إتش-64 إي" وأنظمة أخرى إلى بولندا مقابل 12 مليار دولار، في حين أبلغت الكونجرس للنظر بالقرار، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″تاس″ الروسية.

وطلبت السلطات البولندية في السابق إذنا من الولايات المتحدة لشراء 96 مروحية من طراز "أباتشي إيه إتش-64 إي"، بالإضافة إلى قطع غيار وأنظمة وأسلحة أخرى.

ووفقا لبيان وكالة التعاون الأمني ​​التابعة للبنتاجون، المسؤولة عن توريد المعدات العسكرية والأسلحة: "وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع مروحيات من طراز أباتشي إيه إتش-64 بقيمة 12 مليار دولار ومعدات أخرى إلى الحكومة البولندية".

وأضاف البيان: "كانت السلطات البولندية قد طلبت مسبقا إذنا من الولايات المتحدة لشراء 96 مروحية من طراز أباتشي إيه إتش-64 إي، بالإضافة إلى قطع غيار متنوعة وأنظمة رؤية ليلية ومراقبة واتصالات، وأكثر من 1.8 ألف صاروخ جو أرض من طراز إيه جي إم هيلفاير، وكذلك أسلحة أخرى".

وتعتقد الوكالة أن الإمدادات يمكن أن "تعزز قدرة بولندا على الاستجابة للتهديدات المستقبلية".

وأخطرت الإدارة الأمريكية الكونجرس بهذا القرار. وأمام الهيئة التشريعية 30 يوما للنظر في الصفقة المحتملة وربما منعها.

هذا وذكرت صحيفة "مايل بولسكا" البولندية، أن السلطات في البلاد تقتني بنشاط الأسلحة الأمريكية متجاهلة التجربة الأوكرانية الفاشلة في هجومها المضاد، والتي عجزت عن تحقيق أي نجاح يذكر. كما أوضحت نقلا عن الخبراء أن "مثل هذه المشتريات واسعة النطاق تشير إلى أن بولندا تستعد لصراع محتمل بأسلحة أمريكية غير فعالة".