بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الإثنين، على انخفاض مؤشرها العام 98ر94 نقطة ليبلغ مستوى 99ر7004 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 1.34 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 12ر128 مليون سهم عبر 9755 صفقة نقدية بقيمة 9ر33 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 55ر63 نقطة، ليبلغ مستوى 85ر5676 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 1.11 % من خلال تداول 9.50 مليون سهم، عبر 2703 صفقات نقدية بقيمة 6.7 ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 15ر109 نقاط، ليبلغ مستوى 66ر7699 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 40ر1 % من خلال تداول 19ر77 مليون سهم، عبر 7052 صفقة بقيمة 2ر26 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 45ر90 نقطة، ليبلغ مستوى 08ر5623 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 58ر1 % من خلال تداول 4ر33 مليون سهم عبر 1901 صفقة نقدية بقيمة 9ر5 ملايين دينار كويتي.