الكرملين: قمة "بريكس" بمشاركة بوتين تبحث إمكانية توسيع المجموعة وآفاق تطويرها

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين، أن قمة مجموعة "بريكس" بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ستبحث إمكانية توسيع المجموعة والأجندة العالمية والإقليمية وآفاق تطويرها.

وذكر بيان للمكتب الصحفي للكرملين: "سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري في قمة بريكس الخامسة عشرة، التي تعقد برئاسة جمهورية جنوب إفريقيا".

وأضاف البيان: "سيناقش القادة في الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية للقمة القضايا الملحة للمجموعة، بما فيها مسألة توسيعها المحتمل والأجندة العالمية والإقليمية وآفاق مواصلة تطوير شراكة بريكس في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها".