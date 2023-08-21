زيلينسكي: اليونان ستدرب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات F-16

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا، الاثنين، إن اليونان ستدرب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة من طراز F-16.

وأضاف زيلينسكي: "اليونان ستشارك في تدريب طيارينا على طائرات F-16"، مؤكدا أن "أوكرانيا ممتنة للغاية" لحزمة مساعدات دفاعية جديدة تعهدت بها اليونان لبلاده.

كما ذكر زيلينسكي أن "الشركات اليونانية مستعدة للمشاركة في نقل الحبوب الأوكرانية"، وأن بلاده تعتمد عليها بينما تجري أعمال ترميم ميناء أوديسا.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس أن اليونان ستساعد في إعادة بناء أوكرانيا مع التركيز على مدينة أوديسا.

وأشار زيلينسكي إلى أن اليونان انضمت إلى دول مجموعة السبع الصناعية، بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، ووقعت إعلانا لدعم التكامل الأوروبي الأطلسي الأوكراني.