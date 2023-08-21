بريطانيا: السجن مدى الحياة للممرضة لوسي ليتبي المتهمة بقتل 7 رُضع ومحاولة قتل 6 آخرين

قضت محكمة بريطانية، اليوم الإثنين، بالسجن مدى الحياة، على الممرضة لوسي ليتبي المتهمة بقتل 7 أطفال رُضع ومحاولة قتل 6 آخرين، في قضية رأي عام استمرت لسنوات وهزت المجتمع البريطاني.

وقال القاضي البريطاني في حكمه - بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية -: "كانت هذه تصرفات قاسية ومحسوبة لقتل الأطفال، وشملت أصغر الأطفال وأكثرهم ضعفًا، مع العلم أن أفعالها ستتسبب في معاناة جسدية كبيرة، ومعاناة نفسية لا توصف".

وأضاف القاضي: "لوسي ليتبي، في كل من جرائم القتل السبع والجرائم الست للشروع في القتل، أحكم عليك بالسجن مدى الحياة".

وتابع قائلًا: "نظرًا للخطورة الاستثنائية لجرائمك، أوعز بعدم تطبيق أحكام الإفراج المبكرة عليكِ، لذلك فإن أمر المحكمة هو السجن مدى الحياة لكل جريمة ارتكبتها المتهمة لتقضي بقية حياتها في السجن".

كما جاء في نص حكم القاضي أن المتهمة "تصرفت بطريقة تتعارض تمامًا مع الغرائز البشرية الطبيعية التي تميل لرعاية الأطفال والاهتمام بهم، وتمثل انتهاكًا صارخًا للثقة التي يضعها جميع المواطنين في أولئك الذين يعملون في المهن الطبية والرعاية الصحية"، موضحًا أن الحكم ضد ليتبي حكم غيابي لأنها رفضت حضور جلسة المحكمة، وسيتم تزويدها بنسخة من نص الحكم ونسخة من أقوال الضحايا.

وفي هذا السياق، قال وزير العدل البريطاني أليكس تشوك: "لا شيء يمكن أن يصحح الضرر الذي أحدثته لوسي ليتبي. العدالة أخذت مجراها، لكن كانت إهانة لعائلات ضحاياها أن ليتبي لم تظهر في قفص الاتهام لسماع الحكم الصادر ضدها. لقد اتبعت نهج الجبان، وأهانت ضحاياها للمرة الأخيرة عن طريق حرمان عائلاتهم من فرصة النظر في عينيها عندما قرر القاضي مصيرها".

وأضاف تشوك: "مثل هذه القضايا تجعلني أكثر تصميمًا على التأكد من أن أسوأ الجناة يحضرون إلى المحكمة لمواجهة العدالة، عندما يأمرهم القاضي بذلك، لهذا السبب نحن نبحث في خيارات لتغيير القانون في أقرب فرصة لضمان أن إدانة المجتمع ستدق في آذان السجناء".