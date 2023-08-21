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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليونان: إنقاذ 76 مهاجرًا من الموت غرقًا في بحر إيجة

إنقاذ مهاجرين
إنقاذ مهاجرين
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تمكن خفر السواحل اليوناني، من إنقاذ 76 مهاجرا من الموت غرقا شرقي بحر إيجة خلال حادثين منفصلين، حيث كانوا يحاولون العبور من تركيا في زوارق مطاطية.

وقال خفر السواحل - في بيان اليوم الإثنين - إن قوارب تابعة لدوريات أمنية أنقذت 40 مهاجرا من زورق جرفته الأمواج قبالة سواحل جزيرة "ليسبوس"، بعد وقت وجيز من انتشال 36 آخرين من سفينة أخرى متهالكة في نفس المنطقة، مضيفا أنه تم نقل كل المهاجرين إلى مركز استقبال محلي.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 14 ألف شخص قد وصلوا إلى اليونان برا وبحرا حتى الآن خلال العام الجاري، وفقا لأرقام نشرتها الأمم المتحدة، ما يمثل نحو عشر إجمالي عمليات عبور البحر الأبيض المتوسط الناجحة، والتي معظمها - نحو 104 آلاف عملية - كانت إلى إيطاليا.

اليونان بحر إيجه المهاجرين