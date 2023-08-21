هشام آمنة يوجه بتقديم كل الدعم لمنصة «أيادي مصر»

ناقش اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد جهود المحافظة فيما يخص تنفيذ مبادرة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي بما يساهم في خلق فرص عمل للمرأة و تشغيل للشباب وتحسين الدخول ودراسة إمكانية التعاون بين تلك المبادرة وعدد من الشباب العاملين في هذا المجال ببعض المحافظات المصرية ومنها القليوبية والغربية ، كما وجه وزير التنمية المحلية بتقديم كل الدعم من منصة «أيادي مصر» لتسويق وترويج المنتجات المحلية الحرفية والتراثية، ودعم رواد الأعمال من الحرفيين المنتجين من أبناء الوادي الجديد لزيادة الفرص التسويقية للمنتجات الموجودة وتوفير التدريب للمنتجين لتحسين جودة المنتج وتأهيلهم للتعامل مع المنصة .

كما شهد اللقاء كذلك بحث سبل دعم جهود المحافظة لتوطين بعض الصناعات الموجودة بالوادي الجديد وتعزيز القيمة المضافة منهما بالاضافة الي المشروعات الزراعية بالمحافظة خاصة زراعة النخيل في إطار الاهتمام بصناعة التمور بما يساهم في توفير فرص عمل لمواطنى المحافظة خاصة الشباب والمرأة المعيلة ودعم الاستثمار فى المجالات الزراعية المختلفة خاصة النباتية والحيوانية والاستفادة من إمكانيات المحافظة والحوافز التى تقدمها الدولة للمستثمرين فى المحافظة.

كما حرص وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع علي متابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تشهدها المحافظة، مؤكدًا أن مبادرة "حياة كريمة" تعد بمثابة انعكاس وطني يترجم حرص القيادة السياسية الوطنية على تحقيق حياة تليق بالمواطن المصري، لافتًا الي أن محافظة الوادي الجديد شهدت نقلة حياتية إلى الأفضل، تنفذها مبادرة "حياة كريمة"، في مراكز ومدن المحافظة، من مشروعات خدمية تشمل مجمعات طبية ومدارس جديدة، وصرف صحي ووحدات إسعاف ومكاتب بريد، إضافة لتنمية الأسر الأكثر احتياجاً بتوفير إعانات.