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الإثنين 21 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدينة أضنة تحتضن معسكر بيراميدز في تركيا

بيراميدز
بيراميدز
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تقرر أن تحتضن مدينة أضنة التركية معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الذي يقام بدولة تركيا لمدة 15 يوما، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد. 

ويستعد فريق بيراميدز لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث تنتظر الفريق عدد من البطولات المهمة التي يلعبها، منها دوري أبطال أفريقيا، ومسابقة الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري في نسخته الجديدة، وكذلك كأس رابطة الأندية المحترفة. 

وشدد المصدر على أن المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي اتخذ قرار الدخول في معسكر مغلق بتركيا خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع البرتغالي جايمي باتشكيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

أضنة التركية بيراميدز تركيا أضنة ممدوح عيد