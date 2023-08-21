مرشح لمقعد نقيب الأطباء يدعو الدولة لتقبل أي وجوه تختارها الجمعية العمومية

أكد الدكتور أسامه عبد الحي المرشح لمقعد نقيب الأطباء عن قائمة المستقبل، وأمين عام النقابة السابق، أن على الدولة تقبل أي وجوه تختارها الجمعية العمومية للأطباء، وأن تتعامل مع أي وجوه تختارها الأطباء، مضيفا:" نحن لا نسترضي أحدا ولا نتصادم مع أحد، ونعبر عن الأطباء ومشكلاتهم وعلى الدولة احترام إرادة الأطباء".

وأوضح عبد الحي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن البرنامج الانتخابي لقائمة المستقبل لخوض انتخابات التجديد النصفى، اليوم، أن النقابة يجب أن تكون مهنية تعبر عن مشكلات أعضائها.

وطالب عبد الحي، كافة القوي السياسية وأجهزة الدولة والجهات المعنية ألا تتدخل فى انتخابات نقابة الأطباء، واحترام إرادتهم، والتعامل مع أي قيادة يختارها الأطباء بمنتهي الاحترام والتعاون.

وشدد على أن الدبلوماسية الهادئة أحد وسائل التفاوض، والنقابات لابد أن تستعمل كل الوسائل والوسيلة المناسبة فى الوقت المناسب، ونستخدم كافة الوسائل المشروعة للأطباء والنقابات المهنية.

وتابع:" نحن نطالب بحرية العمل النقابي والنقابات والدستور يلزم الدولة بأخذ رأي النقابات فى القضايا التي تخصها".