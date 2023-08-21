لافروف: محاولات الغرب لعرقلة المساعي الرامية لخفض الاعتماد على الدولار ستأتي بنتائج عكسية

الإثنين 21/أغسطس/2023 - 02:17 م

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن روسيا وعدة دول أخرى، تعمل باستمرار على تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، والتحول إلى الاعتماد على المعاملات بالعملات الوطنية.

وأضاف لافروف -في مقاله بمجلة أوبونتو الجنوب أفريقية- "ليست روسيا وحدها، ولكن أيضا العديد من الدول الأخرى تعمل باستمرار على تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي، والتحول إلى أنظمة الدفع البديلة وتسويات العملة الوطنية".

وتابع وزير الخارجية الروسي "أتذكر الكلمات الحكيمة للزعيم الجنوب أفريقي السابق، والحاصل على جائزة نوبل للسلام، نيلسون مانديلا: "عندما يبدأ الماء بالغليان فمن الحماقة إطفاء الحرارة"، مشيرًا إلى أن "المساعي الرامية لتقليل الاعتماد على الدولار بدأت بالفعل.. وفي المقابل فإن محاولات الغرب لدحضها، بهدف الحفاظ على هيمنة الدولار، سيكون لها تأثير معاكس تمام، مشددا على أن "المجتمع الدولي سئم ابتزاز وضغوط النخب الغربية واستعمارهم وعنصريتهم".

يذكر أن القمة الروسية الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي-الأفريقي عقدا يومي 27 و28 يوليو الماضي في سانت بطرسبرج، بمشاركة وفود من 49 دولة أفريقية.

