الداخلية تواصل جهودها في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة في ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.. فقد تمكن قطاع الأمن العام من ضبط كلٍ من : (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) هارب من تنفيذ عدد (393) حُكم بإجمالى مدد حبس بلغت 136 سنة ، وكفالات مالية.

(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) هارب من تنفيذ عدد (95) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 97 سنة ، وكفالات مالية.

(أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ عدد (82) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة ، وكفالات مالية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

