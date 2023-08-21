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الإثنين 21 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تواصل جهودها في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين

الداخلية تواصل جهودها
الداخلية تواصل جهودها فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة في ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.. فقد تمكن قطاع الأمن العام من ضبط كلٍ من : (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) هارب من تنفيذ عدد (393) حُكم بإجمالى مدد حبس بلغت 136 سنة ، وكفالات مالية.
 (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) هارب من تنفيذ عدد (95) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 97 سنة ، وكفالات مالية.
 (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ عدد (82) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة ، وكفالات مالية.
 وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها. 
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وزارة الداخلية ضبط المحكوم عليهم الهاربين بالقاهرة هارب من تنفيذ