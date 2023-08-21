بالفيديو.. عضو غرفة شركات السياحة يكشف تفاصيل الضوابط الجديدة لرحلات العمرة

قال مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة، إن ضوابط رحلات العمرة هذا العام ستكون مثل العام الماضي، بجانب إضافة بعض التعديلات التي هدفها الحفاظ على الاقتصاد المصري، وضم جميع التأشيرات للبوابة الالكترونية، مشيرًا إلى أن هناك قانون صدر بشأن البوابة الإلكترونية وهو يشمل أي مصري يسافر لأداء العمرة، حيث تم اختراق هذا القانون العام الماضي ولذلك فأن هذا العام سيكون القانون ديناميكي والقرارات ستكون متواكبة مع ما تصدره الحكومة السعودية من تاشيرات جديدة.

وأضاف "مجدي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "لو صدر أي تأشيرة جديدة من المملكة العربية السعودية لابد أن تضم للبوابة الالكترونية للقضاء على الكيانات الموازية"، موضحًا أن الكيانات الموازية تعتبر سرطان ينهش في اقتصاد مصر الوطني، قائلًا: "بيلموا فلوس من الناس ومفيش أي مسؤولية تجاه المعتمر".

وتابع: "لابد على المعتمر أن يلجأ للدولة لأنه من المفترض أن ترعى كل شيء والفلوس اللي بتتدفع للدولة تعود خدمات على المعتمر، ومفيش حاجه بتتاخد غير لما بترجع بخدمات على المعتمر سواء صحية أو أي خدمات تطرأ علي المعتمرين خلال فترة العمرة".