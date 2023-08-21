ضبط 5.5 طن دقيق بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية.

وأسفرت بمركز المحمودية عن ضبط 200 كجم قشطة داخل أحد معامل إنتاج الألبان يدار بدون سجل صناعى و 12 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وبحملة مماثلة بمركز أبو المطامير تم ضبط 8000 علبة سجائر و1000 لتر صابون سائل مجهول المصدر وتحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة و5 محاضر لإقامة أوكازيون بدون تصريح.

وبمركز الرحمانية، تم تحرير 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجين ولعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور.

وتمكنت إدارة تموين إدكو من ضبط 5 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن و مخبزين تصرفا في 15 شيكارة دقيق بلدى بدون وجه حق ومخبزين لإنتاجهما خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز لعدم نظافة أدوات العجين وآخر لعدم الاعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف ومخبز لعدم إعطاء المواطن بون صرف الخبز.

وبمركز دمنهور تم ضبط مخبزين تصرفا في 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء.

وفى مركز الدلنجات تم ضبط 48 شيكارة دقيق بلدى مدعم داخل ماكينة تحليل دقيق بلدى تقوم بإعادة تعبئته داخل شكائر بيضاء اللون لإعادة البيع بالسوق السوداء وتم التحفظ على ماكينة خياطة الشكائر وعدد كبير من الشكائر الفارغة، كما تم ضبط سيارة محملة 58 شيكارة دقيق بلدى بإجمالى 3 أطنان قبل البيع بالسوق السوداء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.