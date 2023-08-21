مياه سوهاج: استمرار فعاليات مسابقة تنمية مهارات السلامة المهنية

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، فعاليات الأسبوع الثانى من مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية والتى تشمل 8 مجالات وهى التعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 1 طن والتعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 65 كجم والمهارات الفردية للكلور ومحترفى التعامل مع تسرب الكلور والتعامل بامان داخل الأماكن المغلقة والمهارات الفردية للسيبيا ومحترفى العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة والتعامل مع الحريق صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف ان الهدف من المسابقة تنمية مهارات العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حفاظا على حياتهم من مخاطر العمل.

وأوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون الموارد البشرية والمراجعة الداخلية ورئيس اللجنة العليا للإشراف على المسابقة أنه تسابق حتى الآن 19 فريق فى مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 1 طن يمثلون محطة مياه البلينا السطحية ومحطة مياه سوهاج غرب المرشحة ومحطة مياه المراغة السطحية ومحطة معالجة صرف صحى الكولا ومحطة مياه أخميم السطحية ومحطة مياه مزاتا والشيخ جبر المدمجة ومحطة مياه جرجا السطحية ومحطة مياه نيدة السطحية ومحطة مياه السكساكا السطحية ومحطة مياه طهطا المرشحة ومحطة مياه بلصفورة المدمجة ومحطة مياه الصلعا المدمجة ومحطة معالجة صرف صحى غرب سوهاج ومحطة مياه توسعات جرجا السطحية ومحطة مياه اولاد سالم السطحية ومحطة مياه المنشاة السطحية ومحطة مياه شطورة المرشحة ومحطة مياه الاحايوة المطورة ومحطة مياه جزيرة محروس المدمجة كما تسابق 11 فريق فى مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 65 كجم يمثلون افرع مياه طما وطهطا والمراغة وجهينة وسوهاج واخميم وساقلتة والمنشاة وجرجا والبلينا ودار السلام.

واشار اللواء احمد ابو حساب مستشار الشركة لشئون السلامة والصحة المهنية انه جارى تنفيذ منافسات المسابقة فى مجال المهارات الفردية للكلور والتى يشارك بها 30 متسابق وفى مجال محترفى التعامل مع تسرب الكلور والتى يشارك بها 3 فرق وفى مجال التعامل بامان داخل الاماكن المغلقة ويشارك بها 16 فريق وفى مجال المهارات الفردية للسيبيا ويشارك بها 16 مشارك وفى مجال محترفى العمل بامان داخل الاماكن المغلقة ويشارك بها 3 فرق وفى مجال التعامل مع الحريق ويشارك بها 18 فريق وان فعاليات هذه المسابقة تتم بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية وتستمر حتى ٦ سبتمبر من الشهر القادم.