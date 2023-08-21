أوكرانيا تخطط لتغطية سفن الحبوب مع شركات التأمين العالمية.. الاتفاقات تسمح بمرور 30 شاحنة في نقاط المياه الخطرة

تضع أوكرانيا اللمسات الأخيرة على مخطط مع شركات التأمين العالمية لتغطية سفن الحبوب التي تسافر من وإلى موانئها على البحر الأسود، وهي خطوة حيوية في محاولات البلاد لإنشاء ممر آمن للصادرات بعد انسحاب روسيا من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة الشهر الماضي.



وقال أولكسندر غريبان، المبعوث الخاص لوزارة الاقتصاد الأوكرانية، لصحيفة فاينانشيال تايمز إن الصفقة "تتم متابعتها حاليًا ومناقشتها بنشاط" بين الوزارات المعنية، بالإضافة إلى البنوك المحلية ومجموعات التأمين الدولية بما في ذلك لويدز لندن.

ويمكن تنفيذ الخطة في وقت مبكر من الشهر المقبل، ويمكن أن تشهد تغطية ما يصل إلى 30 سفينة للسفر عبر ما وصفه بـ "نقطة الخطر" في المياه الأوكرانية.

وقال غريبان: "يعتمد الأمر على كيفية سير الهيكل ومستوى تقاسم المخاطر بين الحكومة وشركات التأمين الخاصة".

تحت غطاء أنظمة الدفاع البرية الأوكرانية، قامت سفينة شحن مملوكة لألمانيا الأسبوع الماضي بأول رحلة تجارية من أوديسا منذ يوليو، عندما حذرت روسيا من أنها ستعتبر أي سفينة مدنية تغادر موانئ أوكرانيا كأهداف عسكرية.

ويعتقد المسؤولون الأوكرانيون أن صواريخهم يمكن أن تحمي ممرًا ضمن 100 ميل بحري من ساحلها، ولكن بالنظر إلى المخاطر العسكرية، فإن التأمين الميسور سيكون ضروريًا لإحياء نشاط الشحن التجاري على أي نطاق كبير.

وتتلقى كييف المشورة من قبل مجموعة الخدمات الاحترافية "مارش ماكلينان"، والتي تضم المستشار أوليفر وايمان وأكبر وسيط تأمين في العالم مارش، على أساس مجاني.

وقال ماركوس بيكر، الرئيس العالمي للخدمات البحرية والشحن والخدمات اللوجستية في مارش، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع شركات التأمين التي تعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة الأوكرانية، ستمنح ثقة أكبر لمالكي السفن للعودة إلى تسليم الحبوب الأوكرانية حول العالم إلى هؤلاء البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها.

ولم يتم الانتهاء من التفاصيل بعد، لكن الأشخاص المشاركين في المناقشات قالوا إن المخطط سيغطي السفن التي تدخل وتخرج من موانئ أوكرانيا ضد الأضرار، ويمكن تقاسم المخاطر بين شركات التأمين والبنك المحلي المملوك للدولة.

وقال أحدهم إن البنك يمكن أن يقدم خطاب اعتماد كضمان. وقال غريبان إن الجزء العام من المخاطر سيدعم على الأرجح صندوق الطرق الحكومي في البلاد، والذي تم إنشاؤه لإصلاح الطرق الأوكرانية بتمويل من ضريبة على مبيعات الوقود.