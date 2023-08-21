بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 03ر24 نقطة، ليبلغ مستوى 97ر7099 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 34ر0 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 113 مليون سهم، عبر 6705 صفقات نقدية، بقيمة 6ر22 مليون دينار كويتي.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي 5ر52 نقطة ليبلغ مستوى 40ر5740 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 91ر0 في المئة من خلال تداول 3ر56 مليون سهم، عبر 2700 صفقة نقدية بقيمة 8 ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 7ر14 نقطة ليبلغ مستوى 81ر7808 نقاط، بنسبة انخفاض بلغت 19ر0 في المئة، من خلال تداول 7ر56 مليون سهم، عبر 4005 صفقات بقيمة 6ر14 مليون دينار كويتي.

وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 9ر72 نقطة ليبلغ مستوى 53ر5713 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 26ر1 في المئة من خلال تداول 9ر41 مليون سهم عبر 1848 صفقة نقدية بقيمة 2ر7 ملايين دينار (نحو 9ر21 مليون دولار).